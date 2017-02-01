Уцелевшие после обрушения части пятиэтажки в Шахане квартиры подарят нуждающимся
Казахстанские хоккеистки разгромно проиграли Канаде на Универсиаде-2017
Меркель получила премию за мужество и настойчивость в вопросе приема беженцев
Выброшенную в туалет в Жамбылской области девочку могут отдать матери
Судьи Астаны обсудили итоги работы за 2016 год
В Казахстане будут изучать передовую практику США по борьбе с наркотрафиком
В Павлодарской области будут развивать инновационный потенциал на базе вузов
"Бірлік" и "Ауыл" поддержали инициативы Нурсултана Назарбаева
В засекреченной квартире в Караганде держат потерпевшую иностранку
Соцвыплаты в Жамбылской области получали лица с двойным и тройным гражданством
Перешедшие на систему "Күнделік" школы смогут отказаться от бумажных журналов
Обсуждаются способы объединения АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Цеснабанк"
При отсутствии угрозы теракта досмотр на вокзале будет проходить выборочно - ҚТЖ
Тренер Креча об инциденте с корейским конькобежцем: Ничего доказать невозможно
В Верховном суде РК обнародовали данные опроса о качестве работы судов
Дело умершего казахстанского туриста взято под контроль полиции Паттайи
Лилия Рах записала видеообращение для казахстанцев
Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с премьером Пакистана Навазом Шарифом
В Астане почтили память павшего в Эстонии казахстанского бойца ВОВ
Казахстанцы определили лучший город для жизни в стране
Казахстан может стать хорошей платформой для итальянского бизнеса - Назарбаева
Уцелевшие после обрушения части пятиэтажки в Шахане квартиры подарят нуждающимся
Корейский конькобежец помешал перестроиться Роману Кречу на дистанции 500 метров
Правительственные часы в мажилисе с 13 февраля будут транслироваться в Интернете
В Казахстане разработают план подготовки к 100-летию движения "Алаш"
Дирекция Универсиады почтила минутой молчания память ушедшего из жизни коллеги
Ученики в ВКО будут пользоваться смартфонами
Турция готова помочь пострадавшим при авиакатастрофе под Бишкеком
В МДРГО РК продолжается сбор предложений по волнующим население вопросам
Банкир о перезагрузке финансовой системы: Нужно бежать в два раза быстрее
В Паттайе умер турист из Казахстана - СМИ
В Казахстане будут изучать передовую практику США по борьбе с наркотрафиком
Астанинский процесс по Сирии дал хороший результат - спецпосланник ООН
Казахстанские хоккеистки разгромно проиграли Канаде на Универсиаде-2017
Что известно о семье Алагузовых
Казахстанцы определили лучший город для жизни в стране
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию на Универсиаде-2017
Банкир о перезагрузке финансовой системы: Нужно бежать в два раза быстрее
Выброшенную в туалет в Жамбылской области девочку могут отдать матери
Клиентам не стоит беспокоиться из-за слияния с "Народным банком" - QAZKOM
Меркель получила премию за мужество и настойчивость в вопросе приема беженцев
Отец Димаша Кудайбергена: Китайские стилисты советуют моему сыну не менять имидж
В засекреченной квартире в Караганде держат потерпевшую иностранку
Бездомные захватили особняк российского миллиардера в Лондоне
Под хохот зевак в Большом канале в Венеции утонул беженец из Африки
Универсиада - 2017: Расписание соревнований на 1 февраля
Соцвыплаты в Жамбылской области получали лица с двойным и тройным гражданством
В следующем туре конкурса Димаш Кудайберген исполнит песню рок-группы Queen
ООН может обязать Казахстан принимать ближневосточных и африканских беженцев
В Астане почтили память павшего в Эстонии казахстанского бойца ВОВ
Башар Асад находится в критическом состоянии - СМИ
Лилия Рах записала видеообращение для казахстанцев
Ректор из Караганды объяснил происхождение похищенного у него "яйца Фаберже"
Перешедшие на систему "Күнделік" школы смогут отказаться от бумажных журналов
Судьи Астаны обсудили итоги работы за 2016 год
Крестовый поход Дональда
Обсуждаются способы объединения АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Цеснабанк"
В Астане изымут 538 неиспользованных земельных участков
Подельник экс-премьера Ахметова вышел на свободу по амнистии
Уцелевшие после обрушения части пятиэтажки в Шахане квартиры подарят нуждающимся
Тренер Креча об инциденте с корейским конькобежцем: Ничего доказать невозможно
Башар Асад находится в критическом состоянии - СМИ
Анна Шевченко принесла Казахстану первую медаль на Универсиаде-2017 в Алматы
Задержанный в Шымкенте Тулешов в 2015 году был награжден за операцию в Ливии
"Смотрящий за Казахстаном" получил 22 года тюрьмы в Шымкенте
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию на Универсиаде-2017
Геннадий Головкин неожиданно появился в школе Майкудука
Отец Димаша Кудайбергена: Китайские стилисты советуют моему сыну не менять имидж
Прокуратура Атырауской области подтвердила факт самоподжога у здания ведомства
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Что известно о семье Алагузовых
В "Астана ЭКСПО-2017" прокомментировали скандал с письмом Корреаса
Универсиада-2017: Расписание соревнований на 30 января
Универсиада-2017: Расписание соревнований на 31 января
Судебный пристав с риском для жизни остановил самолет на Кубани
Универсиада - 2017: Расписание соревнований на 1 февраля
В следующем туре конкурса Димаш Кудайберген исполнит песню рок-группы Queen
Свыше 250 земельных участков изымут в Алматы для пробивки проспекта Абая
Владелец похищенных в Караганде миллионов и бриллиантов оказался ректором вуза
В аэропортах Астаны и Алматы отменяют и переносят авиарейсы
Казахстанские врачи экстренно прооперировали представителя FISU
Bentley в стразах выставила на продажу жительница Алматы из-за кризиса
В МВД начали проверку в отношении высокопоставленного полицейского в Костанае
Баян Есентаева высказалась в защиту кандидата в депутаты Жанар Дугаловой
Сбившего на обочине молодого человека водителя задержали в Астане
В Астане изымут 538 неиспользованных земельных участков
В Астане почтили память павшего в Эстонии казахстанского бойца ВОВ
Назарбаев назвал три министерства, куда прежде всего отправятся ревизоры
Нидерланды затрудняются с расшифровкой данных по малазийскому "Боингу"
За последние пять лет в Казахстане произошли девять терактов - Генпрокуратура
На территории буддийского храма в Таиланде прогремел взрыв
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию на Универсиаде-2017
Прокуратура Атырауской области подтвердила факт самоподжога у здания ведомства
Универсиада - 2017: Расписание соревнований на 1 февраля
В Астане почтили память павшего в Эстонии казахстанского бойца ВОВ
Астанинский процесс по Сирии дал хороший результат - спецпосланник ООН
В Казахстане будут изучать передовую практику США по борьбе с наркотрафиком
Клиентам не стоит беспокоиться из-за слияния с "Народным банком" - QAZKOM
Казахстанцы определили лучший город для жизни в стране
Tesla Model S обновила мировой рекорд на дрэговой дистанции
Полиция Берлина задержала троих подозреваемых в связях с ИГИЛ (ДАИШ)
Бывший помощник прокурора Атырауской области совершила самоподжог
Что известно о семье Алагузовых
Казахстанские врачи экстренно прооперировали представителя FISU
Ректор из Караганды объяснил происхождение похищенного у него "яйца Фаберже"
Башар Асад находится в критическом состоянии - СМИ
Перешедшие на систему "Күнделік" школы смогут отказаться от бумажных журналов
В Астане изымут 538 неиспользованных земельных участков
В мажилисе прошли первые чтения поправок в конституционный закон об оценке судей
Банкир о перезагрузке финансовой системы: Нужно бежать в два раза быстрее
Уцелевшие после обрушения части пятиэтажки в Шахане квартиры подарят нуждающимся
Судебный пристав с риском для жизни остановил самолет на Кубани
Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с премьером Пакистана Навазом Шарифом
В следующем туре конкурса Димаш Кудайберген исполнит песню рок-группы Queen
В Казахстане разработают план подготовки к 100-летию движения "Алаш"
Восьмилетняя онкопациентка записала видеообращение к Трампу
Завершены проверки домов с автономными котельными в Карагандинской области
В Паттайе умер турист из Казахстана - СМИ
В МВД начали проверку в отношении высокопоставленного полицейского в Костанае
Отец Димаша Кудайбергена: Китайские стилисты советуют моему сыну не менять имидж
Садвакасова опубликовала отрывок готового саундтрека Рымбаевой для новой комедии
Правительство не снизило налог на арендное жилье по линии ФН "Самрук-Қазына"
Налог на арендное жилье по линии ФН "Самрук-Қазына" может быть пересмотрен
В августе 2017 года в Казахстане появится промежуточная стратегия до 2025 года
КНПК вновь выдвинула кандидатуру Косарева на выборы в Мажилис Парламента РК
Более тысячи казахстанцев уже изъявили желание стать депутатами маслихатов
МНЭ РК подготовит масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса - Сулейменов
Четыре партии представили в Центризбирком списки кандидатов в мажилис
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Глава НПП "Атамекен": Чиновники понимают только систему наказаний и премирований
Опубликовано Послание Президента народу Казахстана
Задержанный в Шымкенте Тулешов в 2015 году был награжден за операцию в Ливии
Об изменениях в подходах к налогообложению МСБ рассказал министр нацэкономики РК
Партия "Ауыл" утвердила список кандидатов в мажилисмены
Сагинтаев: морпорт Актау теперь будет работать по принципу "одного окна"
Партийный список "Ауыл" прошел регистрацию в ЦИК РК
"Ак жол" исключил из списка кандидатов в мажилисмены рядовых членов партии
ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Нур Отан"
"Смотрящий за Казахстаном" получил 22 года тюрьмы в Шымкенте
Казахстанские дипломаты посетят строящиеся объекты выставки ЭКСПО-2017 в Астане
Перуашев о списке кандидатов от "Нур Отан": Гена Головкин - и мой кумир
Республиканский предвыборный штаб партии "Нур Отан" возглавил Аскар Мырзахметов
В "Астана ЭКСПО-2017" прокомментировали скандал с письмом Корреаса
Серикжан Мамбеталин отпущен под подписку о невыезде
Баян Есентаева высказалась в защиту кандидата в депутаты Жанар Дугаловой
Партия "Ак жол" представила своих кандидатов на выборы в мажилис
"Потерянный" украинский поезд прибыл на станцию Достык
Кандидат в депутаты маслихата получит из бюджета до 245 тысяч тенге
Так ли все оңай с "Оңай"?
Владелец похищенных в Караганде миллионов и бриллиантов оказался ректором вуза
Глава МНЭ РК о казахстанских проектах индустрии 4.0: Пока мы в процессе поиска
В августе 2017 года в Казахстане появится промежуточная стратегия до 2025 года
МНЭ РК подготовит масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса - Сулейменов
Нигматулин призвал мажилисменов донести суть Послания Президента до каждой семьи
Глава НПП "Атамекен": Чиновники понимают только систему наказаний и премирований
Об изменениях в подходах к налогообложению МСБ рассказал министр нацэкономики РК
АНК поддержала идею третьей модернизации Казахстана
Самостоятельно сошедший с поезда в Щучинске претензий к сотрудникам ҚТЖ не имеет
Сагинтаев поручил МИК РК форсированно разработать программу "Цифровой Казахстан"
Банкир о перезагрузке финансовой системы: Нужно бежать в два раза быстрее
Глава МНЭ РК о казахстанских проектах индустрии 4.0: Пока мы в процессе поиска
Уцелевшие после обрушения части пятиэтажки в Шахане квартиры подарят нуждающимся
Вынесут ли власти урок из трагедии в Шахане?
Фермеры в РК могут проконсультироваться по созданию кооперативов по телефону
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Депутат остался недоволен ответом чиновников на запрос о разведении свиней в РК
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Московские пожарные спасли кота-погорельца
Садвакасова опубликовала отрывок готового саундтрека Рымбаевой для новой комедии
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