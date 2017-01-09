Тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергей Седов осужден за драку
Жезказган остался без отопления и электричества из-за аварии на ТЭЦ
В США рухнула последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе
Два подростка сожгли детский сад в Германии
В Сети появилось видео парализованного забастовкой работников метро Лондона
К 2030 году 2,4 миллиона жителей Японии из-за роботов могут лишиться работы
В суде назвали причину возврата иска директора "Қазақстан-Павлодар"
В столице Турции проходит массовый митинг против изменения конституции
Договор продажи жезказганского телеканала "Дидар" признают недействительным
Казахстан разрешил транзит подлежащих ветконтролю товаров из Кыргызстана
Госслужащие Караганды перечисляют однодневный заработок пострадавшим в Шахане
Спортсмены казахстанской армии выступят в составе сборной на Универсиаде-2017
По факту убийства при перестрелке в Шымкенте начато досудебное расследование
Посол КНР в РК ответил на вопрос об участках под строительство новых предприятий
Визовые вопросы между Китаем и Казахстаном могут решиться в 2017 году
Cтроительство здания посольства Китая в Астане начнется в 2017 году
ЦОНы в Астане и Алматы переходят на 12-часовой режим работы
В аэропорту Алматы установлен терминал для приобретения карты "Оңай"
В ЦОНах Алматы для облегчения ожидания посетителей начали угощать сладостями
Инфляция в Казахстане в 2016 году составила 8,5 процента
Золотовалютные резервы РК в 2016 году увеличились на 1,9 миллиарда долларов
Прорыв водопровода затопил часть улиц Кокшетау
Нацбанк РК отмечает тенденцию постепенного восстановления экономики
Национальный банк РК сохранил базовую ставку на уровне 12 процентов
Обвиненный в домогательствах директор "Қазақстан-Павлодар" подал в суд
Вложения граждан РК в евро названы самой невыгодной инвестстратегией в 2016 году
Мера пресечения в отношении фигурантов дела ЕНПФ оставлена без изменений
В Иране прощаются с экс-президентом Акбаром Хашеми Расфанджи
В СКО полицейские спасли в степи женщину с ребенком
Министр обороны РК проверил Шымкентский и Арысский гарнизоны
В Сети появилось видео парализованного забастовкой работников метро Лондона
В США рухнула последняя тысячелетняя секвойя с тоннелем в стволе
Казахстан разрешил транзит подлежащих ветконтролю товаров из Кыргызстана
Спортсмены казахстанской армии выступят в составе сборной на Универсиаде-2017
Госслужащие Караганды перечисляют однодневный заработок пострадавшим в Шахане
Посол КНР в РК ответил на вопрос об участках под строительство новых предприятий
Договор продажи жезказганского телеканала "Дидар" признают недействительным
В Костанайской области собрали 11 миллионов тенге для пострадавших в Шахане
В суде назвали причину возврата иска директора "Қазақстан-Павлодар"
Первый тренер GGG рассказал о школьном поединке Головкина и Артаева
Золотовалютные резервы РК в 2016 году увеличились на 1,9 миллиарда долларов
Папа Римский отказался от бронированного "папамобиля"
По факту убийства при перестрелке в Шымкенте начато досудебное расследование
Жезказган остался без отопления и электричества из-за аварии на ТЭЦ
Обвиненный в домогательствах директор "Қазақстан-Павлодар" подал в суд
ЦОНы в Астане и Алматы переходят на 12-часовой режим работы
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Родственникам и гостям временная регистрация не нужна – МВД РК
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Nokia официально вернулась на рынок
Тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергей Седов осужден за драку
К 2030 году 2,4 миллиона жителей Японии из-за роботов могут лишиться работы
В ЦОНах Алматы для облегчения ожидания посетителей начали угощать сладостями
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