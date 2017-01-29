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Как в Алматы вырастили "Байтерек": церемония открытия Универсиады-2017
Как прошла эстафета огня Универсиады-2017 в Алматы
Мужчина и женщина угорели в люке теплотрассы в Алматы
Хоккеистки России уверенно обыграли сборную США на Универсиаде-2017
Определены самые любимые туристами города
Международный день без Интернета отмечают 29 января
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал главную награду гильдии продюсеров США
Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия Универсиады-2017 в Алматы
Мы несем миру казахстанскую формулу толерантности через спорт - Назарбаев
Ограничения на автодорогах сняты в Алматинской области
Церемония открытия 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 проходит в Алматы
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Фанаты празднуют новый фурор Димаша Кудайбергена
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Парламент Великобритании рассмотрит петицию об отмене визита Трампа
Клинтон поддержала протестующих против иммиграционного указа Трампа
Экстремал из Швеции первым в мире сделал двойное сальто назад на снегоходе
Кличко рассказал, как Киев готовится к "Евровидению"
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Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников Универсиады в Алматы
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