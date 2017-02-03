Спецслужбы Норвегии обвинили российских хакеров в кибератаках
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Штурмовые винтовки украли во Франции у обедавших в ресторане McDonald's солдат
Пострадавшая при обрушении дома в Шахане девочка получила подарки от журналистов
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Назарбаев выступил с заявлением по итогам расширенного заседания правительства
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Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности
Назарбаев дал ряд поручений на расширенном заседании правительства
В НБ прокомментировали возможную сделку АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Цеснабанк"
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Террористы отрубили руки отказавшимся участвовать в казни мальчикам в Ираке
Паводки угрожают 119 населенным пунктам Акмолинской области
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"Барыс" в домашнем матче КХЛ разгромил минское "Динамо"
Вратарь Хенрик Карлссон: "Барысу" нужно взять очков по максимуму
Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности
Назарбаев назначил Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом в России
Штурмовые винтовки украли во Франции у обедавших в ресторане McDonald's солдат
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Имангали Тасмагамбетов сам пожелал стать послом Казахстана в России - Назарбаев
Тимур Сулейменов назвал инвестиционно привлекательные отрасли экономики РК
Паводки угрожают 119 населенным пунктам Акмолинской области
Денис Тен пообещал исполнить на Универсиаде четверной сальхов
Алматы будет развиваться полицентрично – акимат
Глава МПС Шымкента обещает 500 тысяч тенге за помощь в поимке разбойника
Пентагон пригрозил КНДР решительным ответом на использование ядерного оружия
В Алматы снизились цены на услуги новых ледовых площадок
В Управлении образования Астаны обеспокоены детской игрой "Беги или умри"
Что известно о семье Алагузовых
Астана поборется за проведение финалов Суперкубка УЕФА и женской Лиги Чемпионов
Димаш Кудайберген стал третьим в третьем туре китайского шоу I am a singer
Назарбаев сделал Султанову последнее предупреждение
Повестку о выселении из общежития в Караганде получила 8-летняя девочка
Писательница Гульбахрам Кургулина: Свекровь априори не может быть плохой!
Шымкентские студенты устроили унизительный самосуд над старшекурсником
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Универсиада-2017: Расписание соревнований на 3 февраля
ООН может обязать Казахстан принимать ближневосточных и африканских беженцев
Житель Шымкента намерено заразил ВИЧ жену и ребенка
Казахстанские хоккеисты с большим счетом обыграли чехов на Универсиаде-2017
Казахстанка Путинцева выбилась в полуфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Башар Асад находится в критическом состоянии - СМИ
Что известно о семье Алагузовых
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Данияр Акишев о продаже и покупке акций банков: Это очень чувствительный вопрос
Отец Димаша Кудайбергена: Китайские стилисты советуют моему сыну не менять имидж
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В "Астана ЭКСПО-2017" прокомментировали скандал с письмом Корреаса
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Универсиада-2017: Расписание соревнований на 31 января
В следующем туре конкурса Димаш Кудайберген исполнит песню рок-группы Queen
Судебный пристав с риском для жизни остановил самолет на Кубани
Назарбаев назвал три министерства, куда прежде всего отправятся ревизоры
Владелец похищенных в Караганде миллионов и бриллиантов оказался ректором вуза
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В Казахстане будут изучать передовую практику США по борьбе с наркотрафиком
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Куда жаловаться на школы и детсады Астаны, сообщили в акимате
Свыше 250 земельных участков изымут в Алматы для пробивки проспекта Абая
Казахстанские врачи экстренно прооперировали представителя FISU
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Гонщик "Астаны" ударил в лицо лидера "Тура Дубая"
В Астане почтили память павшего в Эстонии казахстанского бойца ВОВ
В аэропортах Астаны и Алматы отменяют и переносят авиарейсы
Что известно о семье Алагузовых
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию на Универсиаде-2017
Данияр Акишев о продаже и покупке акций банков: Это очень чувствительный вопрос
Прокуратура Атырауской области подтвердила факт самоподжога у здания ведомства
Универсиада - 2017: Расписание соревнований на 1 февраля
Казахстанцы определили лучший город для жизни в стране
Универсиада-2017: Расписание соревнований на 2 февраля
В Казахстане будут изучать передовую практику США по борьбе с наркотрафиком
Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности
Куда жаловаться на школы и детсады Астаны, сообщили в акимате
В Управлении образования Астаны обеспокоены детской игрой "Беги или умри"
Гонщик "Астаны" ударил в лицо лидера "Тура Дубая"
В Астане почтили память павшего в Эстонии казахстанского бойца ВОВ
Башар Асад находится в критическом состоянии - СМИ
В Вооруженных силах Казахстана впервые стартовали курсы обучения "Тактик"
Две школьницы в Павлодаре установили ящик для сбора денег на проезд нуждающимся
В Китае произошло обрушение трех жилых пятиэтажных домов
Астанинский процесс по Сирии дал хороший результат - спецпосланник ООН
ООН может обязать Казахстан принимать ближневосточных и африканских беженцев
Назарбаев потребовал уволить всех действующих сотрудников "СК-Фармация"
Клиентам не стоит беспокоиться из-за слияния с "Народным банком" - QAZKOM
Перешедшие на систему "Күнделік" школы смогут отказаться от бумажных журналов
Пентагон пригрозил КНДР решительным ответом на использование ядерного оружия
Новый проморолик к бою Головкин -Джейкобс появился в Сети
Убегающие из дома подростки стали настоящей проблемой для казахстанской полиции
Полиция Берлина задержала троих подозреваемых в связях с ИГИЛ (ДАИШ)
Универсиада-2017: Расписание соревнований на 3 февраля
Ректор из Караганды объяснил происхождение похищенного у него "яйца Фаберже"
Назарбаев принял присягу у политических государственных служащих
Из-за непогоды закрыты автодороги в Жамбылской и Карагандинской областях
Правительство не снизило налог на арендное жилье по линии ФН "Самрук-Қазына"
Налог на арендное жилье по линии ФН "Самрук-Қазына" может быть пересмотрен
"Бірлік" и "Ауыл" поддержали инициативы Нурсултана Назарбаева
В августе 2017 года в Казахстане появится промежуточная стратегия до 2025 года
КНПК вновь выдвинула кандидатуру Косарева на выборы в Мажилис Парламента РК
Более тысячи казахстанцев уже изъявили желание стать депутатами маслихатов
МНЭ РК подготовит масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса - Сулейменов
Четыре партии представили в Центризбирком списки кандидатов в мажилис
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Глава НПП "Атамекен": Чиновники понимают только систему наказаний и премирований
Опубликовано Послание Президента народу Казахстана
Задержанный в Шымкенте Тулешов в 2015 году был награжден за операцию в Ливии
Партия "Ауыл" утвердила список кандидатов в мажилисмены
Об изменениях в подходах к налогообложению МСБ рассказал министр нацэкономики РК
Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с премьером Пакистана Навазом Шарифом
Банкир о перезагрузке финансовой системы: Нужно бежать в два раза быстрее
Сагинтаев: морпорт Актау теперь будет работать по принципу "одного окна"
Партийный список "Ауыл" прошел регистрацию в ЦИК РК
"Ак жол" исключил из списка кандидатов в мажилисмены рядовых членов партии
Что известно о семье Алагузовых
"Смотрящий за Казахстаном" получил 22 года тюрьмы в Шымкенте
Перуашев о списке кандидатов от "Нур Отан": Гена Головкин - и мой кумир
Республиканский предвыборный штаб партии "Нур Отан" возглавил Аскар Мырзахметов
ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты мажилиса от партии "Нур Отан"
Казахстанские дипломаты посетят строящиеся объекты выставки ЭКСПО-2017 в Астане
Назарбаев об ЭКСПО-2017: Павильоны не должны пустовать
Серикжан Мамбеталин отпущен под подписку о невыезде
В "Астана ЭКСПО-2017" прокомментировали скандал с письмом Корреаса
Партия "Ак жол" представила своих кандидатов на выборы в мажилис
"Бірлік" и "Ауыл" поддержали инициативы Нурсултана Назарбаева
В августе 2017 года в Казахстане появится промежуточная стратегия до 2025 года
МНЭ РК подготовит масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса - Сулейменов
Нигматулин призвал мажилисменов донести суть Послания Президента до каждой семьи
Глава НПП "Атамекен": Чиновники понимают только систему наказаний и премирований
Перешедшие на систему "Күнделік" школы смогут отказаться от бумажных журналов
Об изменениях в подходах к налогообложению МСБ рассказал министр нацэкономики РК
Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с премьером Пакистана Навазом Шарифом
Банкир о перезагрузке финансовой системы: Нужно бежать в два раза быстрее
Назарбаев об ЭКСПО-2017: Павильоны не должны пустовать
Что известно о семье Алагузовых
Малоимущие бесплатно посетят выставку ЭКСПО в Астане
Назарбаев спросил у Шукеева о причинах отсутствия ТНК в процессе приватизации
Назарбаев упрекнул министра здравоохранения в нежелании делиться полномочиями
Глава МНЭ РК о казахстанских проектах индустрии 4.0: Пока мы в процессе поиска
Казахстанцы определили лучший город для жизни в стране
АНК поддержала идею третьей модернизации Казахстана
Сагинтаев поручил МИК РК форсированно разработать программу "Цифровой Казахстан"
Назарбаев назвал предательством коррупцию среди госслужащих
Назарбаев потребовал уволить всех действующих сотрудников "СК-Фармация"
Назарбаев принял присягу у политических государственных служащих
Денис Тен пообещал исполнить на Универсиаде четверной сальхов
Самостоятельно сошедший с поезда в Щучинске претензий к сотрудникам ҚТЖ не имеет
Назарбаев сделал Султанову последнее предупреждение
В Сан-Франциско открылась кофейня с роботом-бариста
Расширенное заседание правительства с участием Назарбаева проходит в Астане
Депутат остался недоволен ответом чиновников на запрос о разведении свиней в РК
Родственникам и гостям временная регистрация не нужна – МВД РК
Баян Есентаева: Я уверена, что история моего бывшего супруга еще не закончена
Назарбаев министрам: Если вам тяжело, уступите свои посты другим казахстанцам
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