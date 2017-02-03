Все новости
Горячая тема
Сюжеты
Интервью
Фоторепортажи
Видео
Блоги
Фотография - Назарбаев назначил Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом в России

Назарбаев назначил Тасмагамбетова чрезвычайным и полномочным послом в России

3 февр. 19:46 1 5943
Фотография - Пострадавшая при обрушении дома в Шахане девочка получила подарки от журналистов

Пострадавшая при обрушении дома в Шахане девочка получила подарки от журналистов

3 февр. 20:55 2953
Фотография - Из-за непогоды закрыты автодороги в Жамбылской и Карагандинской областях

Из-за непогоды закрыты автодороги в Жамбылской и Карагандинской областях

3 февр. 20:40 6515
Фотография - Галышева и Рейхерд стали двукратными чемпионами Универсиады-2017

Галышева и Рейхерд стали двукратными чемпионами Универсиады-2017

3 февр. 15:31 3995
Фотография - О возможном наличии "пятой колонны" в правительстве заявил Нурсултан Назарбаев

О возможном наличии "пятой колонны" в правительстве заявил Нурсултан Назарбаев

3 февр. 13:31 4163
все новости популярные обсуждаемые
день неделя месяц
день неделя месяц
Блоги
Интервью
Сюжеты
Фоторепортажи
Горячая тема
Сегодня в соцсетях
Видео

Пишите нам!!!

Input is not a number!

Input is not a email!

Input is not a number!