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Запрос минюста о восстановлении иммиграционного запрета отклонен судом США
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Систему связи для одновременного общения 13,5 миллиарда человек тестируют в КНР
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Партию героина в упаковках с изображением Дональда Трампа изъяли в США
Иран вопреки условиям ОПЕК увеличит объемы добычи нефти
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Космодром "Байконур" будут охранять военнослужащие Национальной гвардии России
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Снегопад в Канаде лишил электричества 18 тысяч человек
Казахстанские хоккеисты обошли шведов на Универсиаде
Трамп готовит подарки для королевской семьи
Аномальные холода унесли жизни более 50 человек в Афганистане
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Космодром "Байконур" будут охранять военнослужащие Национальной гвардии России
Родители малыша с тяжелыми заболеваниями в Костанайской области просят о помощи
Универсиада-2017: Расписание соревнований на 5 февраля
В Астану прибыли делегации стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии
Бомбу весом в полтонны взорвали в центре Белграда
Бездомному коту-инвалиду в Болгарии вживили титановые протезы задних лап
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Мэр Мехико легализовал эвтаназию и марихуану
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В Китае произошло обрушение трех жилых пятиэтажных домов
Серик Сапиев: Все объекты Универсиады достанутся алматинцам
Денис Тен принес Казахстану десятое "золото" Универсиады
Футболист получил красную карточку на чемпионате Австралии еще до выхода на поле
В Алматы врачи разыскивают родственников потерявшей память пенсионерки
Лучше 100 болельщиков дома, чем тысячи за рубежом - Галышева об Универсиаде-2017
В Британии застрявшего в окне вора-неудачника осудили на два с половиной года
Казахстан сохранил свои позиции по итогам девятого дня Универсиады
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Назарбаев и Путин по телефону обсудили ситуацию в топливно-энергетической сфере
Известна информация о подозреваемом в убийстве Аубакирова 31-летнем Мейрбаеве
Рассерженная на подписчиков Макпал Исабекова покинула Instagram
Дильназ Ахмадиева поделилась воспоминаниями о Ерасыле Аубакирове
История онкобольного ребенка заставила казахстанцев задуматься о донорстве
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Today.kz собрал досье на задержанного вместе с Тулешовым 27-летнего Колтакова
Известно имя одного из задержанных по делу об убийстве Ерасыла Аубакирова
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Перед смертью Ерасыл Аубакиров был жестоко избит - родственники
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Как подделывают удостоверения личности и оформляют на них кредиты
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Наказать налоговиков за необоснованные уголовные дела потребовал Сагинтаев
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Что известно о семье Алагузовых
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