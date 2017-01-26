Лилия Рах освобождена в зале суда
За помощь полицейским активные алматинцы получили 18 миллионов тенге
Четыре хаски прокатили факелоносца с огнем Универсиады в Павлодаре
Геннадий Головкин о бое с Дэниелом Джейкобсом: Это мечта
Спасатели в сильный буран помогли с госпитализацией жителю Костанайской области
Курс доллара составил 328 тенге
107 человек эвакуировали из снежных заносов в Карагандинской области
В ДУМК дали разъяснение о статусе суррогатного материнства
Осужденного экс-заместителя акима Павлодарской области амнистировали
Спасатели Астаны готовятся к предстоящему паводку
Азат Перуашев надеется на усиление роли парламентского меньшинства
Сенатор о временной регистрации: Коммунальные службы захотят получить "бонусы"
Китайские инвесторы считают экономику Казахстана привлекательной для вложений
Бронзовый призер ОИ-2016 Иван Дычко перешел в профессиональный бокс
Подозреваемый в хищении денег из кассы АЗС в Астане задержан
Сенаторы о перераспределении власти: министры не будут ссылаться на президента
Школьник из Кокшетау получил образовательный грант в трех вузах Казахстана
Стандарты для новых отраслей в РК могут разработать на основе международных
Каких полномочий лишится президент с изменением Конституции РК - проект
Два поселка Костанайской области накрыло трехметровыми сугробами
Из-за ухудшения погодных условий закрыты дороги в Алматинской области
В ВКО установлено около 300 сибиреязвенных захоронений
В Нацбанке отметили снижение интереса казахстанцев к иностранной валюте
Мамин оценил ход модернизации космодрома "Байконур"
Создание палаты частных судебных экспертов в Казахстане одобрили в парламенте
Аблайхан Оспанов возглавил "Правительство для граждан"
Шесть человек пострадали при пожаре в "Театре моды Райсы" в Павлодаре
Как будут назначаться премьер и министры с изменением Конституции РК - проект
Четбулар – шведские фрикадельки
Токаев о перераспределении полномочий: Это поворотный момент в демократизации
В Алматы доставлен первый огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017
Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой
Александр Замыслов: Я не уверен, знают ли в Кремле, что я вообще есть
В 2017 году в Казахстане построят 50 школ взамен аварийных и трехсменных
WSJ назвала самые кассовые оскароносные фильмы в истории
Что известно о семье Алагузовых
О последствиях перераспределения власти в Казахстане рассказал Назарбаев
Стандарты для новых отраслей в РК могут разработать на основе международных
Сменился руководитель газеты "Вечерняя Астана"
Назарбаев распорядился вынести на обсуждение изменения в Конституцию РК
Бывшая госсекретарь США готова стать мусульманкой из-за указов Трампа
В ВКО установлено около 300 сибиреязвенных захоронений
Число жертв схода лавины на отель "Ригопьяно" в Италии возросло до 29
Арестованный топ-менеджер "Лаборатории Касперского" мог создать уникальный троян
Отец убитого в Алматы школьника: Жена любила его больше, чем своих детей
Казахстан ведет переговоры о покупке акций французского атомного гиганта Areva
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Опубликованы вынесенные на всенародное обсуждение изменения в Конституцию РК
Создание палаты частных судебных экспертов в Казахстане одобрили в парламенте
С мая 2017 года запускается авиарейс Астана - Варшава
РФ, Иран и Турция достигли согласия по механизму мониторинга перемирия в Сирии
Курс доллара составил 328 тенге
Азат Перуашев надеется на усиление роли парламентского меньшинства
Сенатор о временной регистрации: Коммунальные службы захотят получить "бонусы"
Как будут назначаться премьер и министры с изменением Конституции РК - проект
Двойник Гарри Поттера нашелся в Красноярске
Бензин АИ-92 подорожает в Казахстане
Жертвами атаки исламистов на отель в Сомали стали 13 человек
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Отец убитого в Алматы мальчика рассказал о произошедших до трагедии событиях
Молодой киллер подружился с "заказанной" ему 88-летней женщиной в Таразе
Задержаны шестеро напавших на шахту "Казахалтын" незаконных старателей
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Спецоперация по задержанию крупного бизнесмена проходит в Шымкенте
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Число жертв торнадо в США возросло до 16
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Ставки по депозитам в тенге повысятся на четыре процента
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 23-25 января
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Президента FISU встретили в аэропорту Алматы обрядом шашу
Аким Астаны сообщил об отмене занятий в школах
Задержан подозреваемый в гранатометном обстреле в Стамбуле
Военный госпиталь в украинском Днепре незаконно передали банку в Казахстане
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Сирийская оппозиция рассказала о своих задачах на Астанинском процессе
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Сменились главные врачи центральных больниц Алматы
Крушение MD-600 в Алматинской области. Пятеро погибших, множество разбитых судеб
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