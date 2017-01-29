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Фотография - Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников Универсиады в Алматы

Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников Универсиады в Алматы

29 янв. 21:30 761
Фотография - Какая погода ожидает казахстанцев 30 и 31 января

Какая погода ожидает казахстанцев 30 и 31 января

29 янв. 9:50 1 4452
Фотография - Фанаты празднуют новый фурор Димаша Кудайбергена

Фанаты празднуют новый фурор Димаша Кудайбергена

28 янв. 22:47 6778
Фотография - Хакер из Африки взломал сайт центра при министерстве нацэкономики Казахстана

Хакер из Африки взломал сайт центра при министерстве нацэкономики Казахстана

28 янв. 17:46 5809
Фотография - Доля займов МСБ в кредитном портфеле банков РК достигла исторического максимума

Доля займов МСБ в кредитном портфеле банков РК достигла исторического максимума

28 янв. 14:59 5537
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