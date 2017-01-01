Все новости
Горячая тема
Сюжеты
Интервью
Фоторепортажи
Видео
Блоги
Фотография - Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом

0:00 2073
Фотография - Размер МРП и прожиточный минимум в 2017 году

Размер МРП и прожиточный минимум в 2017 году

10:52 1996
Фотография - Как изменятся пенсии и пособия в 2017 году

Как изменятся пенсии и пособия в 2017 году

8:22 3237
Фотография - Застрявшие в аэропорту Шарджи казахстанские туристы вылетели на родину

Застрявшие в аэропорту Шарджи казахстанские туристы вылетели на родину

1:42 5094
Фотография - Казахстан официально вошел в Совет Безопасности ООН

Казахстан официально вошел в Совет Безопасности ООН

0:01 658
все новости популярные обсуждаемые
день неделя месяц
день неделя месяц
Горячая тема
Блоги
Интервью
Фоторепортажи
Сюжеты
Сегодня в соцсетях
Видео

Пишите нам!!!

Input is not a number!

Input is not a email!

Input is not a number!