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Фотография - Обсуждаются способы объединения АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Цеснабанк"

Обсуждаются способы объединения АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Цеснабанк"

1 февр. 19:33 741
Фотография - В Казахстане будут изучать передовую практику США по борьбе с наркотрафиком

В Казахстане будут изучать передовую практику США по борьбе с наркотрафиком

1 февр. 22:34 6551
Фотография - Перешедшие на систему "Күнделік" школы смогут отказаться от бумажных журналов

Перешедшие на систему "Күнделік" школы смогут отказаться от бумажных журналов

1 февр. 19:56 4492
Фотография - Уцелевшие после обрушения части пятиэтажки в Шахане квартиры подарят нуждающимся

Уцелевшие после обрушения части пятиэтажки в Шахане квартиры подарят нуждающимся

1 февр. 16:11 1 3336
Фотография - В Казахстане разработают план подготовки к 100-летию движения "Алаш"

В Казахстане разработают план подготовки к 100-летию движения "Алаш"

1 февр. 15:27 2904
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