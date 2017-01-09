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Фотография - Нацбанк РК отмечает тенденцию постепенного восстановления экономики

Нацбанк РК отмечает тенденцию постепенного восстановления экономики

9 янв. 17:42 5538
Фотография - Казахстан разрешил транзит подлежащих ветконтролю товаров из Кыргызстана

Казахстан разрешил транзит подлежащих ветконтролю товаров из Кыргызстана

9 янв. 20:23 8436
Фотография - Визовые вопросы между Китаем и Казахстаном могут решиться в 2017 году

Визовые вопросы между Китаем и Казахстаном могут решиться в 2017 году

9 янв. 18:58 8587
Фотография - ЦОНы в Астане и Алматы переходят на 12-часовой режим работы

ЦОНы в Астане и Алматы переходят на 12-часовой режим работы

9 янв. 18:39 5233
Фотография - Первый тренер GGG рассказал о школьном поединке Головкина и Артаева

Первый тренер GGG рассказал о школьном поединке Головкина и Артаева

9 янв. 13:55 6690
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