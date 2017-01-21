Массовое ДТП в Алматы
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии
Мишель Обама стала мемом в соцсетях
Первое заседание комитета по контролю за добычей нефти при ОПЕК пройдет в Вене
Динмухаммед Даулетов стал победителем шоу "Голос Казахстана"
Мадонна выступила с нецензурной бранью в адрес Трампа в прямом эфире
В Индии десятки тысяч человек протестуют против алкоголя
Казахстан взял "серебро" Мемориала Гранаткина
Учителя сбили насмерть на пешеходном переходе под Алматы
Генсек FISU прибыл для оценки готовности Алматы к Универсиаде
МИД Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией в Иране
В центре Алматы загорелся Mercedes
Twitter BBC сообщил о ранении Трампа
США не станут посылать делегацию на переговоры в Астану
Тысячи женщин в Лондоне вышли против Трампа
Торнадо в США унес жизни четырех человек
На Астанинский процесс по Сирии приедут журналисты из 25 стран мира
Казахстанцы материально помогают семье скончавшегося посетителя ЦОНа в Алматы
Мухамедиулы прокомментировал инцидент с фильмом на казахском языке в Павлодаре
Подозреваемого в присвоении крупной суммы казахстанца экстрадировали из ОАЭ
Как одевались на инаугурацию первые леди США
Звезда Instagram Настасья Самбурская побрилась налысо на спор
Нашли пропавшую по дороге в школу 12-летнюю девочку в Караганде
Крупная коммунальная авария оставила часть Караганды и Актас без питьевой воды
Современные блюда казахской кухни представили в Алматы
Молодая семья из Астаны просит помощи на лечение больной раком трехлетней дочери
Делегация Ирана прибыла в Казахстан для участия в Астанинском процессе по Сирии
Тамара Дуйсенова встретилась с матерью Ернара Алибекова с синдромом вялой кожи
Возможность массового отключения Интернета в Казахстане опровергли в КНБ
В МИД РК выразили соболезнование венграм в связи с гибелью детей в ДТП в Италии
США не станут посылать делегацию на переговоры в Астану
Торнадо в США унес жизни четырех человек
В центре Алматы загорелся Mercedes
МИД Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией в Иране
Как одевались на инаугурацию первые леди США
Казахстанцы материально помогают семье скончавшегося посетителя ЦОНа в Алматы
На Астанинский процесс по Сирии приедут журналисты из 25 стран мира
Молодая семья из Астаны просит помощи на лечение больной раком трехлетней дочери
Тысячи женщин в Лондоне вышли против Трампа
В Индии десятки тысяч человек протестуют против алкоголя
Мухамедиулы прокомментировал инцидент с фильмом на казахском языке в Павлодаре
Современные блюда казахской кухни представили в Алматы
Казахстан взял "серебро" Мемориала Гранаткина
Нашли пропавшую по дороге в школу 12-летнюю девочку в Караганде
Twitter BBC сообщил о ранении Трампа
Дарига Назарбаева: Нужно научить молодежь выживать в кризисных условиях
Мишель Обама стала мемом в соцсетях
В Караганде 12-летняя девочка пропала по дороге в школу
В ситуации с ККБ и Народным банком может быть и третий игрок – эксперт
Тамара Дуйсенова встретилась с матерью Ернара Алибекова с синдромом вялой кожи
Офицеры одного из подразделений ВС РК отмечают профессиональный праздник
Учителя сбили насмерть на пешеходном переходе под Алматы
Подозреваемого в присвоении крупной суммы казахстанца экстрадировали из ОАЭ
В Алматы стартует фестиваль скидок Almaty Sales Festival
Звезда Instagram Настасья Самбурская побрилась налысо на спор
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Жителя Борового подозревают в краже светодиодных фонарей на сумму 900 000 тенге
Из-под завалов разрушенного отеля в Китае спасли пять человек
Мадонна выступила с нецензурной бранью в адрес Трампа в прямом эфире
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Обнаружение в Астане отца "пьющих водку" детей придало делу неожиданный поворот
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В деле о выброшенном из авто ребенке в Жамбылской области появилась новая статья
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