Все новости
Горячая тема
Сюжеты
Интервью
Фоторепортажи
Видео
Блоги
Фотография - Как будут назначаться премьер и министры с изменением Конституции РК - проект

Как будут назначаться премьер и министры с изменением Конституции РК - проект

10:51 3 1925
Фотография - Каких полномочий лишится президент с изменением Конституции РК - проект

Каких полномочий лишится президент с изменением Конституции РК - проект

12:35 3 793
Фотография - Аблайхан Оспанов возглавил "Правительство для граждан"

Аблайхан Оспанов возглавил "Правительство для граждан"

11:09 1172
Фотография - Опубликованы вынесенные на всенародное обсуждение изменения в Конституцию РК

Опубликованы вынесенные на всенародное обсуждение изменения в Конституцию РК

5:47 2701
Фотография - Отец убитого в Алматы школьника: Жена любила его больше, чем своих детей

Отец убитого в Алматы школьника: Жена любила его больше, чем своих детей

25 янв. 17:16 1 7471
все новости популярные обсуждаемые
день неделя месяц
день неделя месяц
Интервью
Сюжеты
Горячая тема
Блоги
Фоторепортажи
Сегодня в соцсетях
Видео

Пишите нам!!!

Input is not a number!

Input is not a email!

Input is not a number!