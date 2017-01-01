Казахстанцев не было во время стрельбы в ночном клубе в Стамбуле – МИД РК
В Казахстане на оптовом рынке подорожал газ
В Нью-Йорке встретили Новый год знаменитой церемонией спуска хрустального шара
Ряд трасс в Казахстане закрыты из-за непогоды
В Астане и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Два самолета столкнулись в небе над Техасом
Размер МРП и прожиточный минимум в 2017 году
Система экстренных вызовов при авариях и катастрофах стартует в РК
О возможной атаке ИГИЛ рассказали в Великобритании
Как изменятся пенсии и пособия в 2017 году
Полиция Кельна проверила тысячу человек
Жертвами теракта в ночном клубе в Стамбуле стали 35 человек
Журналисты замечены в преувеличении тяги женщин к алкоголю
Неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили стрельбу в ночном клубе в Стамбуле
В 2016 году в Казахстане открыли 68 новых детских садов и 88 школ
Лось устроил гонки с машиной в США
Роналду поздравил поклонников с Новым годом видео из ванной
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Главная новогодняя елка сгорела в Капшагае
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В Актау из-за пожара в помещении КСК одного из домов эвакуированы 30 человек
Десятки пассажиров Bek Air не смогли вылететь из Актау в Алматы и Шымкент
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Путин и Роухани обсудили запуск переговорного процесса по Сирии в Астане
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Пропавший в Акмолинской области сельчанин заночевал во время бурана под соломой
Энергетическая компания в США заявила о российской кибератаке – СМИ
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Неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили стрельбу в ночном клубе в Стамбуле
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Полиция Кельна проверила тысячу человек
Топ-5 непопулярных и оказавшихся полезными реформ акимата Алматы в 2016 году
Неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили стрельбу в ночном клубе в Стамбуле
Из-за метели в трех областях Казахстана закрыли ряд дорог
Прогнозы астрологов и нумерологов на 2017 год
Жертвами теракта в ночном клубе в Стамбуле стали 35 человек
Как изменятся пенсии и пособия в 2017 году
О возможной атаке ИГИЛ рассказали в Великобритании
В Алматы сотрудники "скорой" получили серьезные травмы в ДТП
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
В 2017 году астрономы ждут встречи с инопланетянами
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
Размер МРП и прожиточный минимум в 2017 году
Исекешев поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом
Президент Кыргызстана запретил сдачу квартир в качестве посуточных гостиниц
Полицейские Караганды слепили из снега патрульный автомобиль
Трех медсестер уволили в России из-за трехсекундного видео в Instagram
Джордж Майкл в 2017 году хотел усыновить ребенка
Mannequin Challenge добрался до МКС
Токаев об ответе России на санкции США: как умно!
Как сложится дальнейшая карьера оскандалившегося Мухтара Тиникеева?
В Астане и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Энергетическая компания в США заявила о российской кибератаке – СМИ
Актюбинские автомобилисты выстроили "елку" из машин
Какая погода ожидает казахстанцев в январе
В Нацбюро сообщили о коррупционной схеме в медучреждениях Павлодарской области
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